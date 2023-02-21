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Втер ніс путіну: відомий американський історик оцінив бомбічний візит Байдена до України

21 лютого 2023 11:47
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Візит Байдена до України бомба: історик дав оцінку
Деталі поїздки американського президента до останньої миті тримали у суворій таємниці
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Візит американського президента Джо Байдена до України, де йде активна війна, є фантастичним  та несе надзвичайну символіку, що дуже важливо у міжнародній політиці. Загалом це бомба.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав відомий американський історик українського походження Олександр Мотиль.

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"Це фантастичний візит і взагалі новина, це щоби американський президент приїздив до Києва у будь-яких умовах. А тим більше до країни, де йде війна. Таким чином він сказав усьому світу, що Америка поруч з Україною", — відзначив Мотиль.

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За його словами, надзвичайно важливо, що візит Байдена стався перед промовою президента росії володимира путіна. Адже в цьому разі "оперативність" стала більш сенсаційною.

"Це бомба! Подивимось як це перекинеться на практичний бік, але символіка у міжнародній політиці надзвичайно важлива. Загалом Америка дуже підтримує Україну. Адже війна росії в Україні — це війна поміж паскудною росію і невинною жертвою Україною. Відповідає американському менталітету, типовому голівудському фільму. Коли добрий поліцейський рятує всіх від бандитів. З цієї точки зору підтримка України залишиться сильною", — каже Мотиль.

Нагадаємо, за словами журналіста Остапа Яриша, де він посилається на дані із Білого Дому, які оприлюднили вже після повернення Байдена із України, для приїзду американського президента до України американські спецслужби розгорнули цілу безпекову спецоперацію.

Її деталі до останньої миті тримали у суворій таємниці. Це був безпрецедентний візит, адже президент США вперше відвідав столицю охопленої війною країни, де нема американського військового контингенту.

У Білому домі розглядали варіант короткого перетину кордону протягом візиту до Польщі, або ж поїздку до Львова. Втім, Байден наполіг саме на відвідинах Києва. Попри багатомісячну підготовку, фінальне рішення про візит ухвалили лише минулої п’ятниці, 17 лютого. В адміністрації США про плани знали лише декілька людей.

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