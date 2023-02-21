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Утер нос путину: известный американский историк оценил бомбический визит Байдена в Украину

21 февраля 2023 11:47
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Визит Байдена в Украину бомба: историк дал оценку
Детали поездки американского президента до последнего момента держали в строжайшей тайне
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Визит американского президента Джо Байдена в Украину, где идет активная война, фантастический и несет чрезвычайную символику, что очень важно в международной политике. В общем, это бомба.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал известный американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

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"Это фантастический визит и вообще новость, чтобы американский президент приезжал в Киев в любых условиях. А тем более в страну, где идет война. Таким образом он сказал всему миру, что Америка рядом с Украиной",  отметил Мотыль.

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По его словам, чрезвычайно важно, что визит Байдена прошел перед речью президента россии владимира путина. Ведь в этом случае "оперативность" стала более сенсационной.

"Это бомба! Посмотрим, как это перевернется на практическую сторону, но символика в международной политике чрезвычайно важна. В целом Америка очень поддерживает Украину. Ведь война россии в Украине — это война между паскудной россией и невинной жертвой Украиной. Соответствует американскому фильму. Когда добрый полицейский спасает всех от бандитов. С этой точки зрения, поддержка Украины останется сильной", — говорит Мотыль.

Напомним, по словам журналиста Остапа Ярыша, где он ссылается на данные из Белого Дома, обнародованные уже после возвращения Байдена из Украины, для приезда американского президента в Украину американские спецслужбы развернули целую спецоперацию по безопасности.

Ее детали до последнего мгновения держали в строжайшей тайне. Это был беспрецедентный визит, ведь президент США впервые посетил столицу охваченной войной страны, где нет американского военного контингента.

В Белом доме рассматривали вариант короткого пересечения границы во время визита в Польшу, или же поездку во Львов. Впрочем, Байден настоял именно на посещении Киева. Несмотря на многомесячную подготовку, финальное решение о визите было принято только в прошлую пятницу, 17 февраля. В администрации США о планах знали только несколько человек.

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