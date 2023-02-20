В Києві перекриті дороги, ЗМІ заговорили про візит Байдена

Зранку в столиці був перекритий рух центром міста

Станом на 11 ранку понеділка, 20 лютого, дороги в центрі Києва відриті після масштабного перекриття лише за 2 години до цього. На деяких центральних вулицях та перехрестях помітні машини патрульної поліції. На вулиці Мечникова також був помітний кортеж у бік центру, але проїжджа частина вулиці була відкрита для проїзду, передають Новини.LIVE.

Проте досі перекриті вулиці в районі Міністерства закордонних справ, що на площі Михайлівській. Дана площа перекрита для транспорту, чергують поліцейські. Знімати фото та відео там заборонено, як власне і біля посольства США.

Нагадаємо, зранку у столиці був перекритий рух центром міста. Зокрема, на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту. Також жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США. На дорогах вже помітили кортеж дипломатії США.

У зв'язку з цим з'явилися чутки, що до Києва прибув американський президент Джо Байден, хоча цю інформацію наразі ще ніхто не підтвердив. За даними Politico, помічники президента США розглядали можливість таємного перетину кордону, але поїздку президента США до України було "майже виключено".





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За попередніми даними, він начебто у понеділок вирушає до Польщі. Там має зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки.

Водночас голова МЗС Україна скасував візити до Брюсселя, а саме відомство повідомило, що у Києві очікується візит когось із головних західних партнерів України.

О 11.35 в Києві розпочалася повітряна тривога.

