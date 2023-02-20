Байден в Києві: який сигнал США послали росії та путіну

Це був шостий візит Байдена до України та перший в якості президента США

Ніким не анонсувалось, але це сталось — так можна описати несподіваний та засекречений візит президента США Джо Байдена до України, де щодня триває війна, а столиця країни Київ постійно піддається ракетним ударам з боку країни-агресора. Однак цей факт не став на заваді рішенню Байдена відвідати Україну, підтримати українців та зрештою послати великий сигнал і світу, і власне російському президенту володимиру путіну.

То яким був засекречений перший візит американського лідера до України — читайте в Новини.LIVE

Байден з'явився на київських вулицях під звуки сирени

Близько 9-ї ранку кияни повідомили про обмежений рух біля посольства США у Києві, проспекті Перемоги, Шулявському мосту і бульварі Лесі Українки. На дорогах помітили кортеж дипломатії США, а у соцмережах масово заговорили про неочікуваний візит американського президента Джо Байдена до Києва.

Близько 10-11-ї ранку проїзд столичними дорогами відкрили, однак на центральних вулицях все ще працювали патрульні екіпажі. Попри те, що візит Байдена до останнього не підтверджувався жодною із країн, стало зрозуміло: у Києві справді перебуває високий гість. Адже інші візити високопоставлених політиків світу до Києва ні разу не супроводжувалися перекриттям доріг та роботою великої кількості поліції та спеслужб.





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Також були перекриті вулиці в районі Міністерства закордонних справ, що на Михайлівській площі. І загалом вся площа була перекрита для транспорту з усіх боків під'їзду. Схожа ситуація спостерігалася також і біля американського посольства. Робити фото та відео в обох місцях було суворо заборонено.

Опів на дванадцяту ранку Байден у супроводі президента Володимира Зеленського з'явився поблизу Стіни Пам’яті загиблих у російсько-українській війні, що на мурах Михайлівського монастиря. Приблизно у той самий час на території білорусі у повітря піднявся російський винищувач МіГ 31, здатний нести гіперзвукові ракети "Кінджал". В Україні почалася масштабна повітряна тривога, але незважаючи на неї, Байден програму не перивав. Тривога тривала півтора години.





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США повідомили росію про поїздку Байдена до Києва

За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Вашингтон повідомив рф про візит Байдена до України. Салліван не розкрив подробиць розмови з росіянами, додавши, що візит ретельно планувався кілька місяців. У його підготовці брали участь і розвідка, і Секретна служба США. Остаточно Байден ухвалив рішення про візит до України минулої п'ятниці, 17 лютого. Про нього знало обмежене коло осіб.

За інформацією Associated Press, Білий дім попередив росію про візит Байдена до Києва буквально за кілька годин. Це було зроблено для уникнення будь-яких моментів, які могли би призвести до конфлікту двох ядерних країн.

Для безпеки США та союзники залучили безпрецедентну кількість літаків. Зокрема, над Польщею літали американські розвідники E-3 Sentry та RC-135W Rivet Joint, що спостерігали за столицею України.

Даний візит викликав критику у воєнних колах росії. Мовляв, така поїздка першої особи США до України є "демонстративним приниженням Росії", а ексватажок "ДНР" терорист ігор гіркін написав, що Байден у безпеці міг дістатися і до Бахмута. Натомість російське керівництво досі ніяк не відреагувало на цей візит.

"Світ готувався до падіння Києва"

Загалом візит Байдена до Києва тривав близько 5 годин і став його сьомим візитом України та першим у якості президента США. Вперше він побував в Україні у липні 2009-го, далі — у березні, червні та листопаді 2014-го. Це період початку російскої агресії та анексії Криму. Потім — у грудні 2015-го та зрештою у січні 2017-го.

"Тієї темної ночі (мається на увазі ранок 24 лютого 2022 року. - ред.) рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Можливо, навіть до кінця України. Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами. Київ заволодів частиною його серця", — сказав він на офіційній частині зустрічі із Зеленським.

"Ми знаємо, що попереду на нас чекають дуже важкі дні, тижні та роки. Але Росія ставила за мету стерти Україну з карти світу. І загарбницька війна Путіна зазнає невдачі", — підсумував Байден.

Президент України додав, що переговори із американським колегою були дуже змістовними, а їхній результат матиме вплив на ситуацію на полі бою в Україні.

"Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера — максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота — вас ніхто не боїться!", — наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Візит Байдена — це бомба"

Американський історик українського походження Олександр Мотиль в коментарі Новини.LIVE відмітив, що візит Байдена до України є фантастичним. І взагалі новина, це щоби американський президент приїздив до Києва у будь-яких умовах. А тим більше до країни, де йде війна.

"Він сказав усьому світу, що Америка поруч з Україною. Це надзвичайно важливо. Тим більше перед промовою президента росії володимира путіна, а Байден його випередив і став більш сенсаційним. Це бомба! Подивимось як це перекинеться на практичний бік, але символіка у міжнародній політиці надзвичайно важлива", — каже Мотиль.

Він також зазначив, що цього візиту не було би без підтримки самого президента Байдена.

Олександр Мотиль. Фото: Lb.ua

"Я зранку включив Інтернет і подумав: "Що, Байден в Києві? Коли і як?". Це приємний шок. Але Америка дуже підтримує Україну і більшість позитивно сприймуть даний візит Байдена до України. Війна росії в Україні — це війна поміж паскудною росію і невинною жертвою Україною. Відповідає американському менталітету, типовому голівудському фільму. Коли добрий поліцейський рятує всіх від бандитів. З цієї точки зору підтримка України залишиться сильною", — запевнив Мотиль.

Європейське турне американського президента продовжиться до кінця робочого тижня. Вже у вівторок, 21 лютого, він матиме зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою, а наступного дня, 22 лютого — зустрінеться із лідерами бухарестської дев’ятки.

Зазначається, що 21 лютого Вашингтон анонсує про надання нового пакету допомоги від Вашингтона. Він включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань.

Фото: Новини.LIVE, Reuters, president.gov.ua