Вступ України до НАТО зміцнить Альянс, — прем'єр-міністр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що вступ України до НАТО необхідний не лише для України, а й для посилення Альянсу в цілому. Він зазначив, що багато союзників не думають про те, що буде після війни і живуть справжнім, думаючи лише про те, як допомогти Україні у наданні зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Заява прем'єра

"Ми маємо прискорити оборонне виробництво в Європі, маємо шукати, де ми можемо допомогти ще більше. Але також треба думати про наступні кроки! Я не бачу жодного іншого варіанту, окрім вступу України до НАТО", — сказав він.

Прем'єр-міністр Латвії зазначив, що росія становить небезпеку для миру і безпеки в Європі, оскільки прагне продовжити своє існування у формі імперії. Тому необхідно зробити все можливе, щоб росія не досягла успіху у своїх прагненнях змінити світовий порядок. Він вважає, що національні держави наодинці вразливі, але разом вони дуже сильні.

Каріньш підкреслив, що Україна посилюватиме НАТО своїм вступом до Альянсу після війни, і це буде на користь усієї Європи. На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуться питання щодо України, і Каріньш вважає, що необхідно почати думати про майбутнє та про те, як забезпечити закріплення миру після війни. Він також пояснює своїм колегам з інших країн необхідність думати про майбутнє, оскільки вступ України до НАТО після війни є на користь не лише України, а й усієї Європи.

Нагадаємо, 16 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

Лідери обговорили розвиток нових логістичних маршрутів та посилення торговельно-економічних зв'язків та відновлення України.