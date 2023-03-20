Вступление Украины в НАТО укрепит Альянс, — премьер-министр Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вступление Украины в НАТО необходимо не только для Украины, но и для усиления Альянса в целом. Он отметил, что многие союзники не думают о том, что будет после войны и живут настоящим, думая только о том, как помочь Украине в предоставлении оружия.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

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"Мы должны ускорить оборонное производство в Европе, должны искать, где мы можем помочь еще больше. Но также нужно думать о следующих шагах! Я не вижу никакого другого варианта, кроме вступления Украины в НАТО", — сказал он.

Премьер-министр Латвии отметил, что рф представляет опасность для мира и безопасности в Европе, так как стремится продолжить свое существование в форме империи. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы рф не преуспела в своих стремлениях изменить мировой порядок. Он считает, что национальные государства в одиночку уязвимы, но вместе они очень сильны.

Кариньш подчеркнул, что Украина будет усиливать НАТО своим вступлением в Альянс после войны, и это будет в интересах всей Европы. На саммите НАТО в Вильнюсе будут обсуждаться вопросы относительно Украины, и Кариньш считает, что необходимо начать думать о будущем и о том, как обеспечить закрепление мира после войны. Он также объясняет своим коллегам из других стран необходимость думать о будущем, так как вступление Украины в НАТО после войны является в интересах не только Украины, но и всей Европы.

Напомним, 16 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Лидеры обсудили развитие новых логистических маршрутов и усиление торгово-экономических связей и восстановление Украины.