Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году
Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году, а о присоединении к НАТО сразу после победы в войне.
Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на совместном с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем брифинге в Киеве, передает Укринформ.
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Что известно
"В этой борьбе за безопасность и мир во всей Европе Украина должна победить, и мы искренне верим, что она победит. Мы также думаем о будущем и, заглядывая в него, видим должную и достойную роль Украины как члена нашей общей семьи Европейского Союза. Я во всех своих разговорах и обращениях к коллегам из ЕС утверждаю, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться уже в этом году", — сказал Кариньш.
Он добавил, что Латвия также уверена и готова убеждать весь мир в том, что ужасные зверства России на территории Украины не должны остаться безнаказанными, поэтому должен быть создан Специальный трибунал, чтобы виновные получили должное справедливое наказание.
"Мы также глубоко убеждены в том, что как только Украина завершит эту войну своей заслуженной победой, она сможет начать вступление в НАТО, потому что только членство Украины одновременно в ЕС и НАТО будет залогом длительного мира и безопасности в Европе", — отметил премьер Латвии.
Напомним, в четверг, 16 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
Лидеры обсудили развитие новых логистических маршрутов и усиление торгово-экономических связей и восстановление Украины.