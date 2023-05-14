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Владимир Зеленский прибыл в Германию

14 мая 2023 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Владимир Зеленский прибыл в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Фото: УНИАН / Ревера Сергей
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. Также он указал на цель своего приезда.

Соответствующее заявление глава государства обнародовал в Twitter.

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"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕВРОПА. НАТО. Безопасность", — говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, что 14 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Это произойдет в первый раз после начала полномасштабного вторжения русской Федерации.

Также мы сообщали, что 13 мая Андрей Ермак сообщил о результатах сотрудничества с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины. Анонсирован новый пакет помощи от Германии на 2,7 миллиарда евро.

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