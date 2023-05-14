Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Фото: УНИАН / Ревера Сергей

Сегодня, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. Также он указал на цель своего приезда.

Соответствующее заявление глава государства обнародовал в Twitter.

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"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕВРОПА. НАТО. Безопасность", — говорится в сообщении Зеленского.

Already в Берлине. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. НАТО. Security. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Напомним, что 14 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Это произойдет в первый раз после начала полномасштабного вторжения русской Федерации.

Также мы сообщали, что 13 мая Андрей Ермак сообщил о результатах сотрудничества с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины. Анонсирован новый пакет помощи от Германии на 2,7 миллиарда евро.