Пленарне засідання парламенту. Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16172, який пропонує врегулювати оформлення землі під багатоквартирними будинками та прибудинкових територій. Документ передбачає безоплатну передачу таких ділянок у спільну сумісну власність співвласників будинку. Авторами є низка нардепів від "Слуги народу".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Землю під багатоповерхівками хочуть автоматично передавати співвласникам

Ініціатори законопроєкту зазначають, що хоча право власників квартир на таку землю вже передбачене законодавством, чіткого механізму її оформлення досі немає.

Згідно із запропонованими змінами, землю під будинком, а також територію, необхідну для його обслуговування, передаватимуть співвласникам безоплатно. Для цього потрібно буде визначити межі ділянки та зареєструвати право власності. Представляти інтереси мешканців зможе ОСББ, управитель будинку або інша уповноважена ними особа.

Водночас для таких земель пропонують встановити спеціальні обмеження: їх не можна буде продавати, ділити між окремими власниками квартир або передавати в заставу чи іпотеку. Проте за рішенням співвласників окремі частини прибудинкової території можна буде здавати в оренду або надавати в обмежене користування.

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Окремі вимоги стосуватимуться забудовників, які зводять кілька багатоквартирних будинків на одній земельній ділянці. Їх зобов’яжуть заздалегідь розділити землю так, щоб для кожного будинку була сформована окрема ділянка.

Якщо законопроєкт ухвалять, він має набути чинності 1 січня 2027 року.

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