Народні депутати в сесійній залі. Фото: Верховна Рада України

Верховній Раді пропонують встановити в Україні День пам’яті цивільних осіб, загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У проєкті постанови зазначено, що він відзначатиметься щорічно 16 березня. Авторами є нардепи Олександр Юрченко, Юрій Камельчук та Георгій Мазурашу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на карту проєкту.

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Проєкт постанови на сайті Ради. Фото: скриншот

16 березня може стати Днем пам’яті цивільних, загиблих внаслідок війни

У супровідних документах зазначається, що внаслідок ударів РФ, мінування територій, насильства на тимчасово окупованих територіях, незаконного позбавлення волі, катувань та інших протиправних дій держави- агресора загинули тисячі цивільних.

"Трагедії Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Ізюма, Чернігова, Харкова, Херсона, Краматорська, Дніпра, Вінниці, Одеси, Києва та багатьох інших українських міст і сіл стали свідченням масштабних страждань цивільного населення внаслідок збройної агресії Російської Федерації", — йдеться в документі.

Тому 16 березня пропонують встановити Днем пам’яті цивільних осіб, загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

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Саме 16 березня 2022 року окупантами було завдано авіаційного удару по будівлі Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі, яка використовувалася як укриття для мирних жителів, зокрема дітей та їхніх родин.

Також документом рекомендується Кабінету міністрів розробити та затвердити план заходів щодо відзначення зазначеного Дня пам’яті на державному рівні.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у Верховній Раді з’явився законопроєкт про нові правила для водіїв. Зокрема, він пропонує дозволити керувати авто із 16 років. Також передбачається можливість позбавляти в Україні водійських посвідчень тих громадян, які мають аналогічні обмеження за кордоном.

Також у парламенті зареєстровано проєкт постанови, яким пропонується скасувати нові правила бронювання від мобілізації, які встановив Кабінет міністрів. Крім того, ввтори постанови також пропонують переглянути доцільність створення Координаційного центру з питань бронювання.