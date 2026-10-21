Авто їдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують змінити правила отримання водійських посвідчень. Зокрема, Верховній Раді пропонують дозволити керувати в Україні автомобілем особам, яким виповнилось 17 років. Крім того, документ передбачає позбавлення водійський прав для українців, які отримали аналогічне обмеження у країнах Європейського союзу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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В Україні можуть дозволити супроводжуване керування автомобілем

У законопроєкті про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" пропонують оновити правила отримання, використання та поновлення водійських посвідчень, запровадити супроводжуване керування автомобілем із 17 років і встановити дворічний випробувальний строк для водіїв-початківців.

Законопроєкт пропонує закріпити в законодавстві дві форми посвідчення водія — фізичну та мобільну, тобто електронну. Вони мають бути рівнозначними для підтвердження права керування транспортними засобами та строку дії посвідчення.

Окремо передбачено, що пошкодження чи нечитабельність електронного носія, мікрочипа або QR-коду на фізичному посвідченні не припинятиме права керування, якщо його дійсність підтверджуватиметься державним реєстром. Технічні вимоги до електронних посвідчень і способів їх перевірки має визначити Кабінет міністрів.

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Одна з ключових новацій — можливість отримати право на керування легковим автомобілем категорії B до повноліття, але виключно за умови супроводу досвідченого водія.

Для цього 17-річній особі потрібно буде:

пройти медичний огляд;

пройти відповідну підготовку;

успішно скласти теоретичний і практичний іспити.

Самостійно керувати автомобілем до досягнення 18 років не дозволятиметься.

Супроводжуюча особа повинна перебувати на передньому пасажирському сидінні та має бути не молодшою за 24 роки, мати посвідчення категорії B щонайменше п’ять років і не бути позбавленою права керування протягом попередніх п’яти років. Також супроводжуючий не повинен перебувати під впливом алкоголю, наркотичних чи інших речовин або ліків, що погіршують увагу та реакцію.

Дворічний випробувальний строк для водіїв-початківців

Законопроєкт передбачає запровадження спеціального дворічного періоду для людей, які вперше отримали право на керування транспортним засобом.

Для таких водіїв пропонують установити нульовий допустимий рівень алкоголю в організмі з урахуванням максимально допустимої похибки спеціального технічного засобу.

Якщо водій-початківець отримає право керувати транспортом іншої категорії, для неї пропонують застосовувати строк, який залишився до завершення чинного випробувального періоду. Виняток передбачено для переходу з категорії AM до іншої категорії — у такому разі починатиметься новий дворічний строк.

Вікові вимоги для різних категорій транспорту

Законопроєкт пропонує закріпити в законі перелік категорій транспортних засобів і мінімальний вік, з якого можна отримати право на керування.

Мінімальний вік для надання права на керування транспортними засобами становить:

16 років — для категорій AM, A1 та B1;

— для категорій AM, A1 та B1; 18 років — для категорій A2, B, BE, C1 та C1E;

— для категорій A2, B, BE, C1 та C1E; 20 років — для категорії A за умови наявності не менше двох років досвіду керування транспортними засобами категорії A2, або 24 роки — без вимоги щодо такого досвіду; 21 рік — для категорій C, CE, D1 та D1E;

— для категорії A за умови наявності не менше двох років досвіду керування транспортними засобами категорії A2, або 24 роки — без вимоги щодо такого досвіду; 21 рік — для категорій C, CE, D1 та D1E; 24 роки — для категорій D та DE; 21 рік - для категорії T.

В Україні пропонують визнавати посвідчення водія країн ЄС

Окремий блок законопроєкту стосується взаємного визнання, обміну та заміни посвідчень водія, виданих в Україні й державах Європейського Союзу.

Посвідчення, видані країнами ЄС, пропонують визнавати в Україні з дня вступу нашої держави до Євросоюзу або з іншої дати, передбаченої міжнародним договором України.

Обмін посвідчення водія, виданого державою ЄС, можна буде здійснювати без повторного складання теоретичного та практичного іспитів.

Україна може позбавляти прав громадян, які мають аналогічні обмеження в ЄС

Законопроєкт передбачає механізм, за яким окремі рішення компетентних органів держав ЄС про позбавлення права керування транспортними засобами зможуть виконуватися в Україні.

Йдеться про рішення, пов’язані з такими порушеннями:

керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння;

керування під впливом наркотичних засобів;

перевищення встановленої швидкості;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження іншої людини.

Для виконання рішення воно має набрати законної сили та більше не підлягати оскарженню в державі, де сталося порушення. Також необхідно точно встановити особу водія.

Ще одна умова — позбавлення, зупинення чи обмеження права керування має бути встановлене щонайменше на три місяці, а на момент отримання повідомлення невідбута частина строку повинна перевищувати один місяць.

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