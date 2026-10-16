Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо перегляду рішення уряду про зміни в системі бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ пропонує скасувати рішення Кабінету міністрів від 13 жовтня та провести консультації з представниками бізнесу. Ініціативу підтримали 63 народні депутати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на карту проєкту на допис нардепа Ярослава Железняка.

Реклама

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Урядове рішення про бронювання хочуть скасувати: постанову підписали 63 нардепи

Основна мета документа: скасувати рішення Кабміну від 13 жовтня про нові правила бронювання.

Автори постанови також пропонують переглянути доцільність створення Координаційного центру з питань бронювання. Якщо його все ж створять, до складу органу мають увійти представники бізнес-асоціацій, а його повноваження пропонують обмежити консультативно-дорадчими функціями без права ухвалювати обов’язкові для підприємств рішення.

Станом на 11:00 текст законопроєкту та супровідні документи відсутні на сайті парламенту.

Читайте також:

Передісторія

13 жовтня Кабінет міністрів схвалив зміни до організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану.

Ініціатива викликала критику з боку представників бізнесу та народних депутатів, які застерігають від можливих ризиків для підприємств оборонно-промислового комплексу, енергетики й критичної інфраструктури.

Як писали Новини.LIVE, 15 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує пільгу зі сплати ПДВ для комерційних посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. Після набуття новими правилами чинності на такі покупки поширюватиметься ПДВ у розмірі 20%, а нараховувати та сплачувати його мають електронні платформи або їхні посередники. Запровадити зміни планують із 1 липня 2027 року, водночас для некомерційних посилок між фізичними особами вартістю до 45 євро передбачено збереження пільги.

Також 14 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про оцінку майна, який передбачає оновлення правил визначення вартості активів відповідно до європейських і міжнародних стандартів. Документ запроваджує цифровізацію процедур, створення єдиної професійної організації оцінювачів, оновлення вимог до їхньої кваліфікації та механізми досудового врегулювання спорів. Також передбачено посилення відповідальності фахівців, можливість для банків оцінювати майно для власних потреб і відкриття українського ринку для іноземних оцінювачів.