Автомобили едут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают изменить правила получения водительских удостоверений. В частности, Верховной Раде предлагают разрешить управлять автомобилем в Украине лицам, достигшим 17 лет. Кроме того, документ предусматривает лишение водительских прав украинцев, в отношении которых было введено аналогичное ограничение в странах Европейского союза.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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В Украине могут разрешить вождение автомобиля в сопровождении

В законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" предлагается обновить правила получения, использования и продления водительских удостоверений, ввести вождение под присмотром с 17 лет и установить двухлетний испытательный срок для начинающих-новичкам.

Законопроект предлагает закрепить в законодательстве две формы водительского удостоверения — физическую и мобильную, то есть электронную. Они должны быть равнозначными в плане подтверждения права на управление транспортными средствами и срока действия удостоверения.

Отдельно предусмотрено, что повреждение или нечитаемость электронного носителя, микрочипа или QR-кода на физическом удостоверении не приведет к прекращению права на управление транспортным средством, если его действительность подтверждается государственным реестром. Технические требования к электронным водительским удостоверениям и способам их проверки должен определить Кабинет министров.

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Одна из ключевых нововведений — возможность получить право на управление легковым автомобилем категории B до достижения совершеннолетия, но исключительно при условии сопровождения опытного водителя.

Для этого 17-летнему лицу необходимо будет:

пройти медицинский осмотр;

пройти соответствующую подготовку;

успешно сдать теоретический и практический экзамены.

Самостоятельно управлять автомобилем до достижения 18 лет не будет разрешено.

Сопровождающее лицо должно находиться на переднем пассажирском сиденье и быть не моложе 24 лет, иметь водительское удостоверение категории B не менее пяти лет и не быть лишенным права управления транспортным средством в течение предыдущих пяти лет. Кроме того, сопровождающий не должен находиться под воздействием алкоголя, наркотических или иных веществ, а также лекарств, ухудшающих внимание и реакцию.

Двухлетний испытательный срок для начинающих водителей

Законопроект предусматривает введение специального двухлетнего периода для лиц, впервые получивших право на управление транспортным средством.

Для таких водителей предлагается установить нулевой допустимый уровень алкоголя в организме с учетом максимально допустимой погрешности специального технического средства.

Если начинающий водитель получит право управлять транспортным средством другой категории, для неё предлагается применять срок, оставшийся до окончания действующего испытательного периода. Исключение предусмотрено для перехода из категории AM в другую категорию — в таком случае начнётся новый двухлетний срок.

Возрастные требования для различных категорий транспортных средств

Законопроект предлагает закрепить в законе перечень категорий транспортных средств и минимальный возраст, с которого можно получить право на управление.

Минимальный возраст для получения права на управление транспортными средствами составляет:

16 лет — для категорий AM, A1 и B1;

— для категорий AM, A1 и B1; 18 лет — для категорий A2, B, BE, C1 и C1E;

— для категорий A2, B, BE, C1 и C1E; 20 лет — для категории A при условии наличия не менее двух лет опыта управления транспортными средствами категории A2, или 24 года — без требования такого опыта; 21 год — для категорий C, CE, D1 и D1E;

— для категории A при условии наличия не менее двух лет опыта управления транспортными средствами категории A2, или 24 года — без требования такого опыта; 21 год — для категорий C, CE, D1 и D1E; 24 года — для категорий D и DE; 21 год — для категории T.

В Украине предлагают признавать водительские удостоверения стран ЕС

Отдельный раздел законопроекта касается взаимного признания, обмена и замены водительских удостоверений, выданных в Украине и странах Европейского Союза.

Удостоверения, выданные странами ЕС, предлагается признавать в Украине со дня вступления нашего государства в Евросоюз или с другой даты, предусмотренной международным договором Украины.

Обмен водительского удостоверения, выданного страной ЕС, можно будет осуществлять без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Украина может лишать прав граждан, имеющих аналогичные ограничения в ЕС

Законопроект предусматривает механизм, согласно которому отдельные решения компетентных органов государств ЕС о лишении права управления транспортными средствами смогут исполняться в Украине.

Речь идет о решениях, связанных со следующими нарушениями:

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

управление транспортным средством под воздействием наркотических средств;

превышение установленной скорости;

нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения другого человека.

Для исполнения решения оно должно вступить в законную силу и больше не подлежать обжалованию в государстве, где произошло нарушение. Также необходимо точно установить личность водителя.

Еще одно условие — лишение, приостановление или ограничение права управления транспортным средством должно быть установлено как минимум на три месяца, а на момент получения уведомления неотбытая часть срока должна превышать один месяц.

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