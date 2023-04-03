Візит Зеленського до Польщі: ЗМІ оприлюднили подробиці

Анджей Дуда та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, планує відвідати Польщу для переговорів зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Також стали відомі деякі подробиці щодо програми візиту.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Плани щодо зустрічей та теми переговорів

За даними видання, Зеленського під час візиту супроводжуватиме його дружина Олена Зеленська.

Як повідомили виданню в офісі польського президента, візит розпочнеться з офіційної зустрічі в королівському замку Зеленського і Дуди, під час якої очікується обговорення питань безпеки, регіональної політики та економічної співпраці, а також транзиту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції через Польщу.

Після переговорів відбудеться зустріч з громадськістю.

За словами помічника польського прем'єр-міністра Міхала Дворчика, Зеленський також проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо регіональної безпеки, ситуації на фронті та двосторонньої співпраці, включаючи ситуацію на прикордонних переходах і з українським зерном.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський 5 квітня із офіційним візитом відвідає Польщу. У Варшаві він зустрінеться із українськими біженцями, які перебувають зараз на території Польщі.

Варто зауважити, що тиждень тому заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський натякнув, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Але анонсувати цей візит не планували з міркувань безпеки.