Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Поляки анонсували візит Зеленського до Варшави arrow

Поляки анонсували візит Зеленського до Варшави

3 квітня 2023 10:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Президенти Польщі та України Анджей Дуда і Володимир Зеленський
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня із офіційним візитом відвідає Польщу. У Варшаві він зустрінеться із українськими біженцями, які перебувають зараз на території Польщі.

Про це повідомила канцелярії президента Польщі на своєму Twitter-аккаунті.

Читайте також:

Зеленський приїде до Польщі

Польська сторона анонсувала офіційний візит Президента України Володимира Зеленського.

За інформацією канцелярії польського президента, глава Української держави прибуде до Варшави у середу, 5 квітня.

З ким зустрінеться Зеленський

За інформацією канцелярії Анджея Дуди, у середу вдень Володимир Зеленський перебуватиме у Королівському замку Варшави.

Там він зустрінеться із поляками та з українськими біженцями, які перебувають зараз на території Польщі.

Нагадаємо, тиждень тому заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський натякнув, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Але анонсувати цей візит не планували з міркувань безпеки.

Фото: канцелярія президента Польщі Анджея Дуди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB