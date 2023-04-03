Поляки анонсували візит Зеленського до Варшави

Президенти Польщі та України Анджей Дуда і Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня із офіційним візитом відвідає Польщу. У Варшаві він зустрінеться із українськими біженцями, які перебувають зараз на території Польщі.

Про це повідомила канцелярії президента Польщі на своєму Twitter-аккаунті.

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Польська сторона анонсувала офіційний візит Президента України Володимира Зеленського.

За інформацією канцелярії польського президента, глава Української держави прибуде до Варшави у середу, 5 квітня.

З ким зустрінеться Зеленський

За інформацією канцелярії Анджея Дуди, у середу вдень Володимир Зеленський перебуватиме у Королівському замку Варшави.

Там він зустрінеться із поляками та з українськими біженцями, які перебувають зараз на території Польщі.

Нагадаємо, тиждень тому заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський натякнув, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Але анонсувати цей візит не планували з міркувань безпеки.

Фото: канцелярія президента Польщі Анджея Дуди