У МЗС Польщі натякнули на можливий візит Зеленського у Варшаву
У Міністерстві закордонних справ Польщі натякнули, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Анонсувати можливий візит не будуть з міркувань безпеки.
Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, передає PolskieRadio.
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"Думаю, це відбудеться скоро, але давайте не будемо випереджувати факти. Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав, з міркувань безпеки", — сказав Яблонський.
За його словами, Володимир Зеленський та Анджей Дуда активно підтримують контакти.
Нагадаємо, Польща передасть свої літаки МіГ-29 на потреби Збройних сил України. Взамін польська армія отримає зразки південнокорейської та американської авіації.
Також ми писали, що громадська ініціатива Євромайдан-Варшава, фонд Stand with Ukraine та організації Nova Ukraine у Польщі провели інформаційну кампанію "Дякую, Польще". Вона проводилася до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Додамо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.