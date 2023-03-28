У МЗС Польщі натякнули на можливий візит Зеленського у Варшаву

Володимир Зеленський та Анджей Дуда

У Міністерстві закордонних справ Польщі натякнули, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Анонсувати можливий візит не будуть з міркувань безпеки.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, передає PolskieRadio.

Деталі

"Думаю, це відбудеться скоро, але давайте не будемо випереджувати факти. Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав, з міркувань безпеки", — сказав Яблонський.

За його словами, Володимир Зеленський та Анджей Дуда активно підтримують контакти.

Нагадаємо, Польща передасть свої літаки МіГ-29 на потреби Збройних сил України. Взамін польська армія отримає зразки південнокорейської та американської авіації.

Також ми писали, що громадська ініціатива Євромайдан-Варшава, фонд Stand with Ukraine та організації Nova Ukraine у Польщі провели інформаційну кампанію "Дякую, Польще". Вона проводилася до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Додамо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.