Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Визит Зеленского в Польшу: СМИ обнародовали подробности arrow

Визит Зеленского в Польшу: СМИ обнародовали подробности

3 апреля 2023 14:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Анджей Дуда и Владимир Зеленский
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, планирует посетить Польшу для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Также стали известны некоторые подробности программы визита.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Планы встреч и темы переговоров

По данным издания, Зеленского во время визита будет сопровождать его супруга Елена Зеленская.

Как сообщили в офисе польского президента, визит начнется с официальной встречи в королевском замке Зеленского и Дуды, во время которой ожидается обсуждение вопросов безопасности, региональной политики и экономического сотрудничества, а также транзита украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции через Польшу.

После переговоров состоится встреча с общественностью.

По словам помощника польского премьер-министра Михала Дворчика, Зеленский также проведет переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по региональной безопасности, ситуации на фронте и двустороннему сотрудничеству, включая ситуацию на пограничных переходах и с украинским зерном.

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля с официальным визитом посетит Польшу. В Варшаве он встретится с украинскими беженцами, которые сейчас находятся на территории Польши.

Следует отметить, что неделю назад заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский намекнул, что в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Но анонсировать этот визит не планировали из соображений безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB