Визит Зеленского в Польшу: СМИ обнародовали подробности

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, планирует посетить Польшу для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Также стали известны некоторые подробности программы визита.

Об этом пишет The Guardian.

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По данным издания, Зеленского во время визита будет сопровождать его супруга Елена Зеленская.

Как сообщили в офисе польского президента, визит начнется с официальной встречи в королевском замке Зеленского и Дуды, во время которой ожидается обсуждение вопросов безопасности, региональной политики и экономического сотрудничества, а также транзита украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции через Польшу.

После переговоров состоится встреча с общественностью.

По словам помощника польского премьер-министра Михала Дворчика, Зеленский также проведет переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по региональной безопасности, ситуации на фронте и двустороннему сотрудничеству, включая ситуацию на пограничных переходах и с украинским зерном.

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля с официальным визитом посетит Польшу. В Варшаве он встретится с украинскими беженцами, которые сейчас находятся на территории Польши.

Следует отметить, что неделю назад заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский намекнул, что в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Но анонсировать этот визит не планировали из соображений безопасности.