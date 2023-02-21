Військова допомога Україні: Жозеп Боррель закликав країни ЄС активніше постачати боєприпаси

Жозеп Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що найближчі тижні російсько-української війни будуть визначальними і закликав європейські країни передати Україні боєприпаси з арсеналів власних армій. Він наголосив, що потреба української армії у боєприпасах наразі є найнагальнішою.

Про це Жозеп Боррель сказав під час пресконференції у Брюсселі.

"Потрібні усі доступні боєприпаси"

За словами глави європейської дипломатії, зараз росія має вдвічі більше солдатів для нового наступу, ніж рік тому, і використовує по 50 тис. артилерійських снарядів на добу. Він наголосив, що Україні терміново потрібні всі доступні боєприпаси, щоб вона могла дати відсіч.

"Україна має бути на такому ж рівні спроможності. У них є гармати, але їм бракує боєприпасів", — зазначив Боррель.

Він також зазначив, що ЄС робить все можливе, використовуючи Європейський фонд миру для забезпечення фінансування, шукаючи способи, за допомогою яких Європейське оборонне агентство Єврокомісія можуть зробити спільну закупівлю, запитуючи держави-члени передати частину своїх запасів українській армії.

"Це найнагальніше питання. Якщо нам це не вдасться, результат війни буде під загрозою", — наголосив чиновник.

Дипломат також розповів, що за два тижні планує відвідати зустріч міністрів оборони, що відбудеться в Стокгольмі, та оголосити там детальну пропозицію зі збільшення виробництва та закупівлі боєприпасів у Європі.

"Але найближчими тижнями найкращий спосіб забезпечити Україну боєприпасами – поділитися вже наявними запасами боєприпасів європейських армій. Ми не маємо чекати, поки вони будуть виготовлені. Треба використовувати те, що вже вироблено і є в запасах, або вже законтрактовано і буде вироблено найближчими днями. Пріоритетом має бути постачання українській армії – скільки зможемо", – додав він.

Нагадаємо, що напередодні Жозеп Борель закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії.

До слова, 21 лютого у Брюсселі вперше відбудеться засідання України, НАТО та ЄС.