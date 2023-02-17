Україна, НАТО та ЄС вперше проведуть засідання – деталі

Україна та ЄС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг , головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі. Зустріч відбудеться вранці у штаб-квартирі НАТО, після чого о 12:45 заплановано їхню спільну пресконференцію.

Про це пише "Європейська правда".

Зустріч лідерів

Дмитро Кулеба зазначив, що це перша зустріч представників України, НАТО та ЄС у такому тристоронньому форматі.

"Чекаю на зустріч з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство та співпрацю для захисту України та Європи", — зазначив він.

Нагадаємо, що глава українського Міноборони Олексій Резніков провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема політики обговорили запровадження стандартів Альянсу в Україні.

Серед успішних рішень України Олексій Рєзніков розповів генсеку Альянсу про запровадження системи LOGFAS. Це одна з інформаційних систем логістики НАТО.