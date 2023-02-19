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У ЄС обурені, що Україна отримує оплески, а не боєприпаси

19 лютого 2023 13:49
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україні потрібні боєприпаси, а не оплески - Борель про війну
Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обурений, що Україна отримує багато оплесків, а не боєприпасів. У зв'язку з цим він закликає збільшити постачання снарядів для ведення війни.

Про це Боррель сказав на Мюнхенській безпековій конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Зеленський та українці отримують масу оплесків, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків та більших постачань озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життям, але ця війна відбувається на європейській території, торкаючись нас і справляючи глобальний ефект на весь світ", — сказав Боррель.

Водночас урядовець уточнив, що зараз Європейський Союз став перед "трьома основними викликами: наш авторитет як світового гравця, наша стратегічна відповідальність за безпеку та оборону, нашу взаємодію з партнерами для збереження чи перебудови співпраці з глобальним Півднем".

Нагадаємо, 2 лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Вони взяли участь у саміті Україна-ЄС.

Раніше стало відомо, що Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Уряди країн переглянули свої рішення щодо надання Києву сучасних бойових машин.

 

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