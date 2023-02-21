Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Военная помощь Украине: глава дипломатии ЕС назвал самую срочную потребность arrow

Военная помощь Украине: глава дипломатии ЕС назвал самую срочную потребность

21 февраля 2023 10:07
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Военная помощь Украине: Жозеп Боррель призвал страны ЕС активнее поставлять боеприпасы
Жозеп Боррель
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ближайшие недели российско-украинской войны будут определяющими и призвал европейские страны передать Украине боеприпасы из арсеналов собственных армий. Он подчеркнул, что потребность украинской армии в боеприпасах является безотлагательной.

Об этом Жозеп Боррель сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте также:

"Необходимы все доступные боеприпасы"

По словам главы европейской дипломатии, сейчас у россии вдвое больше солдат для нового наступления, чем год назад, и она использует по 50 тыс. артиллерийских снарядов в сутки. Он подчеркнул, что Украине срочно нужны все доступные боеприпасы, чтобы она могла дать отпор.

"Украина должна быть на таком же уровне способности. У них есть пушки, но им не хватает боеприпасов", — отметил Боррель.

Он также отметил, что ЕС делает все возможное, используя Европейский фонд мира для обеспечения финансирования, ища способы, посредством которых Европейское оборонное агентство Еврокомиссия может сделать совместную закупку, спрашивая государства-члены передать часть своих запасов украинской армии.

"Это самый неотложный вопрос. Если нам это не удастся, результат войны будет под угрозой", — подчеркнул чиновник.

Дипломат также рассказал, что через две недели планирует посетить встречу министров обороны, которая состоится в Стокгольме, и объявить там подробное предложение по увеличению производства и закупке боеприпасов в Европе.

"Но в ближайшие недели лучший способ обеспечить Украину боеприпасами – поделиться уже имеющимися запасами боеприпасов европейских армий. Мы не должны ждать, пока они будут изготовлены. Надо использовать то, что уже произведено и есть в запасах, или уже законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритетом должны быть поставки украинской армии — сколько сможем", — добавил он.

Напомним, что накануне Жозеп Борель призвал увеличить предоставление Украине боеприпасов, необходимых для противостояния полномасштабной российской агрессии.

К слову, 21 февраля в Брюсселе впервые пройдет заседание Украины, НАТО и ЕС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

10:44 Обрученную Аврил Лавин подловили за объятиями с бывшим бойфрендом Кайли Дженнер

10:33 В Минсоцполитики раскрыли размер надбавки к пенсиям в марте

10:27 Из-за путина центр москвы закроют на два дня

10:23 Во время визита Байдена в Польшу будут говорить о предоставлении Украине самолетов: что известно

10:20 В Одессе повестки будут вручаться под видеозапись, — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу о непреднамеренном убийстве украинки

10:14 "Барселону" могут серьезно наказать из-за выплат судье

10:09 СМИ получили рендеры iPhone 15: какие изменения будет иметь новая модель смартфона

10:08 В Японии на побережье нашли подозрительный шар: что известно

10:04 Стали известны подробности засекреченного визита Байдена в Украину

Новина з відео

08:02 В Белгороде ночью раздавались взрывы: что говорят местные СМИ и власти

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

Новина з відео

20:02 Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

Новина з відео

19:32 "Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной": Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:53 Вениславский прокомментировал визит Байдена и новый пакет военной помощи от США: видео

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Рік великої війни

06:00 Пять факторов войны как удачной стратегии "товарища" путина

Эксклюзив

19:38 Четкий сигнал на болота отправлен: итоги засекреченного 5-часового визита Байдена в Киев

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Актуальное по теме

None 21 Февраль 10:43

Обрученную Аврил Лавин подловили за объятиями с бывшим бойфрендом Кайли Дженнер

None 21 Февраль 10:45

В Минсоцполитики раскрыли размер надбавки к пенсиям в марте

None 21 Февраль 10:40

Из-за путина центр москвы закроют на два дня

None 21 Февраль 10:24

Во время визита Байдена в Польшу будут говорить о предоставлении Украине самолетов: что известно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB