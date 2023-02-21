Военная помощь Украине: Жозеп Боррель призвал страны ЕС активнее поставлять боеприпасы

Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ближайшие недели российско-украинской войны будут определяющими и призвал европейские страны передать Украине боеприпасы из арсеналов собственных армий. Он подчеркнул, что потребность украинской армии в боеприпасах является безотлагательной.

Об этом Жозеп Боррель сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Необходимы все доступные боеприпасы"

По словам главы европейской дипломатии, сейчас у россии вдвое больше солдат для нового наступления, чем год назад, и она использует по 50 тыс. артиллерийских снарядов в сутки. Он подчеркнул, что Украине срочно нужны все доступные боеприпасы, чтобы она могла дать отпор.

"Украина должна быть на таком же уровне способности. У них есть пушки, но им не хватает боеприпасов", — отметил Боррель.

Он также отметил, что ЕС делает все возможное, используя Европейский фонд мира для обеспечения финансирования, ища способы, посредством которых Европейское оборонное агентство Еврокомиссия может сделать совместную закупку, спрашивая государства-члены передать часть своих запасов украинской армии.

"Это самый неотложный вопрос. Если нам это не удастся, результат войны будет под угрозой", — подчеркнул чиновник.

Дипломат также рассказал, что через две недели планирует посетить встречу министров обороны, которая состоится в Стокгольме, и объявить там подробное предложение по увеличению производства и закупке боеприпасов в Европе.

"Но в ближайшие недели лучший способ обеспечить Украину боеприпасами – поделиться уже имеющимися запасами боеприпасов европейских армий. Мы не должны ждать, пока они будут изготовлены. Надо использовать то, что уже произведено и есть в запасах, или уже законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритетом должны быть поставки украинской армии — сколько сможем", — добавил он.

Напомним, что накануне Жозеп Борель призвал увеличить предоставление Украине боеприпасов, необходимых для противостояния полномасштабной российской агрессии.

К слову, 21 февраля в Брюсселе впервые пройдет заседание Украины, НАТО и ЕС.