Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин изолирован от мира, о чем свидетельствует его неявка на саммите БРИКС в Южной Африке. Таким образом, горизонты РФ продолжают сужаться.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что когда-то российский президент являлся объектом внимания, однако после полномасштабного вторжения на территорию Украины все изменилось. Теперь Путин все больше изолируется от внешней политики, потому что мир воспринимает его иначе.

Издание пишет, что диктатор стремится улучшить отношения с Китаем и Ираном, а также Беларусью. Ранее Путин утверждал, что его присутствие в БРИКС "менее важно, чем присутствие в России".

Однако то, что Путин не появился на саммите, говорит о том, что Россия находится в изоляции.

Напомним, что отмена визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику демонстрирует, что международное право выполняет свои функции. Поэтому российский диктатор должен быть на скамье подсудимых.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС в Южную Африку. Он состоится в августе.

Добавим, что власти Владимира Путина остаются стабильными, поскольку российское общество мало активно участвует в конфликтах между элитами, предпочитая занимать позицию нейтральных наблюдателей. Такие выводы были сделаны сотрудниками Бюро защиты в Сатверсме (SAB).