Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ, — CNN arrow

Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ, — CNN

21 августа 2023 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ, — CNN
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российский президент Владимир Путин изолирован от мира, о чем свидетельствует его неявка на саммите БРИКС в Южной Африке. Таким образом, горизонты РФ продолжают сужаться.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Путин не поехал на БРИКС

Отмечается, что когда-то российский президент являлся объектом внимания, однако после полномасштабного вторжения на территорию Украины все изменилось. Теперь Путин все больше изолируется от внешней политики, потому что мир воспринимает его иначе.

Издание пишет, что диктатор стремится улучшить отношения с Китаем и Ираном, а также Беларусью. Ранее Путин утверждал, что его присутствие в БРИКС "менее важно, чем присутствие в России".

Однако то, что Путин не появился на саммите, говорит о том, что Россия находится в изоляции.

Напомним, что отмена визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику демонстрирует, что международное право выполняет свои функции. Поэтому российский диктатор должен быть на скамье подсудимых.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС в Южную Африку. Он состоится в августе.

Добавим, что власти Владимира Путина остаются стабильными, поскольку российское общество мало активно участвует в конфликтах между элитами, предпочитая занимать позицию нейтральных наблюдателей. Такие выводы были сделаны сотрудниками Бюро защиты в Сатверсме (SAB).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз