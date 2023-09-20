"Отбросьте эмоции": в МИД призвали Польшу решить вопрос с зерном

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: скриншот

Министерство иностранных дел Украины призвало Польшу провести "конструктивный" диалог и решить вопрос экспорта украинского зерна. Это произошло после того, как МИД Польши вызвало посла Украины.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Следовательно, Николенко отметил, что МИД Украины проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

"В ходе этой встречи украинский посол раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал Президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк", — добавил Николенко.

И наконец призвал Польшу решить вопрос с экспортом украинского зерна.

"Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", — подчеркнул Николенко.

Ответ МИД. Фото: скриншот

Напомним, что в 2024 году Польша может просмотреть льготы для многих украинских беженцев. Представитель польского правительства Петр Мюллер объявил о возможном окончании действующих преимуществ.

Добавим, 19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

Однако в Польше заявили, что не боятся наказания за блокаду украинского агроимпорта.