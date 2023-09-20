Польща загрожує розширити заборону імпорту українських товарів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив готовність посилити обмеження на імпорт українських товарів за подальших напруженостей. При цьому він стурбований потенційною забороною на польські овочі та фрукти.

Про це Моравецький повідомив в інтерв'ю Polsat News.

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Моравецький своє занепокоєння через нещодавні висловлювання українського торгового дипломата Тараса Качки щодо потенційної заборони на польські овочі та фрукти.

"Я висловлюю застереження для українського керівництва: якщо воно продовжить загострювати цю суперечку, то ми розширимо перелік товарів, заборонених до ввезення до Польщі", — сказав він.

Також прем'єр-міністр акцентував на важливості співпраці з Україною, зазначивши, що Польща багато робила на підтримку сусіда. Однак, за його словами, першорядним є захист інтересів польських фермерів.

У контексті зростання торгової напруги з кількома країнами Євросоюзу Україна вже звернулася до Світової організації торгівлі для консультацій і розглядає можливість обмеження імпорту з Польщі, Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, що у 2024 році Польща може переглянути пільги для багатьох українських біженців. Представник польського уряду Петро Мюллер оголосив про можливе закінчення діючих їм переваг.