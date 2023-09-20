Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Польща загрожує розширити заборону імпорту українських товарів arrow

Польща загрожує розширити заборону імпорту українських товарів

20 вересня 2023 13:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща загрожує розширити заборону імпорту українських товарів
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив готовність посилити обмеження на імпорт українських товарів за подальших напруженостей. При цьому він стурбований потенційною забороною на польські овочі та фрукти.

Про це Моравецький повідомив в інтерв'ю Polsat News.

Читайте також:

Польща може розширити заборону імпорту українських товарів

Моравецький своє занепокоєння через нещодавні висловлювання українського торгового дипломата Тараса Качки щодо потенційної заборони на польські овочі та фрукти.

"Я висловлюю застереження для українського керівництва: якщо воно продовжить загострювати цю суперечку, то ми розширимо перелік товарів, заборонених до ввезення до Польщі", — сказав він.

Також прем'єр-міністр акцентував на важливості співпраці з Україною, зазначивши, що Польща багато робила на підтримку сусіда. Однак, за його словами, першорядним є захист інтересів польських фермерів.

У контексті зростання торгової напруги з кількома країнами Євросоюзу Україна вже звернулася до Світової організації торгівлі для консультацій і розглядає можливість обмеження імпорту з Польщі, Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, що у 2024 році Польща може переглянути пільги для багатьох українських біженців. Представник польського уряду Петро Мюллер оголосив про можливе закінчення діючих їм переваг.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз