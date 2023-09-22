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Україна вироблятиме зброю спільно зі США, — Зеленський

22 вересня 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна вироблятиме зброю спільно зі США, — Зеленський
Джо Байден та Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після свого візиту до Вашингтону (США) Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни домовились спільно виробляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Окрім того, Америка передасть Україні новий оборонний пакет.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

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Підсумки візиту Зеленського до США

Зеленський наголосив, що візит до Вашингтону був дуже важливим для України. Відбулась зустріч з президентом США Джо Байденом та його командою, і як результат Україна отримає новий оборонний пакет. До нього, зокрема, увійде:

  • ППО,
  • артилерія,
  • снаряди,
  • інженерні засоби тощо.

Також країни домовились спільно виробляти необхідну зброю.

"Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця — для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя", — наголосив Зеленський. 

В підсумку глава держави подякував Конгресу та Байдену за довіру та важливі рішення, які будуть мати "глобальні позитивні результати". 

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Зеленський прибув до США. Разом з першою леді вони вшанували пам'ять жертв теракту в США,  зустрілись із громадою у США та провели низку важливих переговорів. 

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