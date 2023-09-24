Восстановление Украины: Зеленский обсудил с предпринимателями США привлечение бизнеса

Американский предприниматель и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В ходе визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Они обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с предпринимателями и руководителями фондов

На встрече с украинским лидером были Майкл Блумберг, Ларри Финк, Филипп Гильдебранд, Билл Акман, Барри Стернлихт, Кен Гриффин, Джонатан Грей, Эрик Шмидт, Роберт Крафт и другие.

Американские предприниматели и руководители крупнейших фондов США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов", — рассказал Зеленский.

Президент Украины вместе с командой на встрече с американскими предпринимателями и руководителями фондов США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности.

Президент Украины вместе с командой на встрече с американскими предпринимателями и руководителями фондов США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский и американский бизнесмен. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Канады. Во время речи украинский лидер поблагодарил страну за поддержку и помощь в войне против России.

Также мы писали, что в пятницу, 22 сентября, завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в США. На полях Генассамблеи ООН он провел ряд встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом.

Добавим, в конце своего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой наградили американских деятелей, которые помогают Украине. Они подчеркнули, что без таких людей в мире не осталось бы никакой свободы.