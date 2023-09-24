Восстановление Украины: Зеленский обсудил с предпринимателями США привлечение бизнеса
В ходе визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Они обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча Зеленского с предпринимателями и руководителями фондов
На встрече с украинским лидером были Майкл Блумберг, Ларри Финк, Филипп Гильдебранд, Билл Акман, Барри Стернлихт, Кен Гриффин, Джонатан Грей, Эрик Шмидт, Роберт Крафт и другие.
"Обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов", — рассказал Зеленский.
По его словам, американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Канады. Во время речи украинский лидер поблагодарил страну за поддержку и помощь в войне против России.
Также мы писали, что в пятницу, 22 сентября, завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в США. На полях Генассамблеи ООН он провел ряд встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом.
Добавим, в конце своего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой наградили американских деятелей, которые помогают Украине. Они подчеркнули, что без таких людей в мире не осталось бы никакой свободы.