Звернення Володимира Зеленського до учасників Європейської ради

Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради

Від миру в Україні залежить безпека всієї Європи. Кремль не змінив своїх планів бути авторитарним господарем на континенті.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників спеціального засідання Євроради.

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За словами Володимира Зеленського, вільну Європу сьогодні вже не уявити без вільної України. Президент також розповів учасникам Європейської ради, що влада рф намагається дестабілізувати ситуацію не лише в Україні, але й в усій Європі. Так, нещодавно українська розвідка отримала секретні матеріали щодо планів кремля відносно Молдови.

"Нещодавно я говорив із Президенткою Молдови пані Санду. Я поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці. Детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли та внаслідок яких дій збирався зламати Молдову. Зламати демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею", — заявив Зеленський.

Український гарант розповів, що негайно попередив керівництво Молдови про підступні плани росії. Зеленський наголосив, що для росії Європа — це лише територія з ресурсами й надбаннями, яку нібито можна загарбати або іншим чином поставити під контроль.

"Росія має різний інструментарій. І це інструментарій не лише проти України, Молдови, країн Балтії, Польщі чи тих, хто сусідить із росією... Ми бачили це, зокрема, на Балканах. На жаль, ми знову можемо це побачити у будь-який момент у будь-якому регіоні Європи, якщо комусь там у москві захочеться скласти черговий протизаконний насильницький або загарбницький план", — наголосив Президент.

Втім, разом із відповідним лідерством на рівні держав-членів ця безпекова взаємодія з Україною створила історичний приклад для будь-якого агресора. Приклад того, чому не варто починати агресію проти європейців.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті ЄС у Брюсселі.