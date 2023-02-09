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"От нас зависит безопасность всей Европы": Президент Украины обратился к Евросовету

9 февраля 2023 17:05
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Обращение Владимира Зеленского к участникам Европейского совета
Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

От мира в Украине зависит безопасность всей Европы. Кремль не изменил свои планы быть авторитарным хозяином на континенте.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам специального заседания Евросовета.

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По словам Владимира Зеленского, свободную Европу сегодня уже не представить без свободной Украины. Президент также рассказал участникам Европейского совета, что власти россии пытаются дестабилизировать ситуацию не только в Украине, но и во всей Европе. Так, недавно украинская разведка получила секретные материалы по планам кремля в отношении Молдовы.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду. Я проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке. Подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирался сломать Молдову. Сломать порядок этой страны и установить свой контроль над ней", — заявил Зеленский.

Украинский гарант рассказал, что немедленно предупредил руководство Молдовы о коварных планах рф. Зеленский подчеркнул, что для россии Европа — это только территория с ресурсами и достояниями, которую якобы можно захватить или иным образом поставить под контроль.

"У россии есть разный инструментарий. И это инструментарий не только против Украины, Молдовы, стран Балтии, Польши или тех, кто соседствует с россией... Мы видели это, в частности, на Балканах. К сожалению, мы снова можем это увидеть в любой момент в любом регионе Европы, если кому-нибудь в москве захочется составить очередной противозаконный насильственный или захватнический план", — подчеркнул Президент.

Впрочем, вместе с соответствующим лидерством на уровне государств-членов это безопасное взаимодействие с Украиной создало исторический пример для любого агрессора. Пример тому, почему не следует начинать агрессию против европейцев.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в Брюсселе.

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