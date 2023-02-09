Обращение Владимира Зеленского к участникам Европейского совета

"От нас зависит безопасность всей Европы": Президент Украины обратился к Евросовету
От мира в Украине зависит безопасность всей Европы. Кремль не изменил свои планы быть авторитарным хозяином на континенте.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам специального заседания Евросовета.
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Курс на европейское объединение
По словам Владимира Зеленского, свободную Европу сегодня уже не представить без свободной Украины. Президент также рассказал участникам Европейского совета, что власти россии пытаются дестабилизировать ситуацию не только в Украине, но и во всей Европе. Так, недавно украинская разведка получила секретные материалы по планам кремля в отношении Молдовы.
"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду. Я проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке. Подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирался сломать Молдову. Сломать порядок этой страны и установить свой контроль над ней", — заявил Зеленский.
Украинский гарант рассказал, что немедленно предупредил руководство Молдовы о коварных планах рф. Зеленский подчеркнул, что для россии Европа — это только территория с ресурсами и достояниями, которую якобы можно захватить или иным образом поставить под контроль.
"У россии есть разный инструментарий. И это инструментарий не только против Украины, Молдовы, стран Балтии, Польши или тех, кто соседствует с россией... Мы видели это, в частности, на Балканах. К сожалению, мы снова можем это увидеть в любой момент в любом регионе Европы, если кому-нибудь в москве захочется составить очередной противозаконный насильственный или захватнический план", — подчеркнул Президент.
Впрочем, вместе с соответствующим лидерством на уровне государств-членов это безопасное взаимодействие с Украиной создало исторический пример для любого агрессора. Пример тому, почему не следует начинать агрессию против европейцев.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в Брюсселе.