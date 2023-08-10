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Верховна Рада виключила депутатів Гунька і Торохтія із фракції "Слуга народу"

10 серпня 2023 14:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Верховна Рада виключила депутатів Гунька і Торохтія із фракції "Слуга народу"
Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба ВР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Верховній Раді завершилися всі юридичні процедури щодо виключення нардепів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія з фракції "Слуга народу". Таке рішення підтримало більшість депутатів фракції. 

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Очищення фракції

"Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу. Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде. Закликаю інші фракції "жити по-новому" і очищатися від негідників, яким не місце в політиці", — наголосив політик.

Підтвердження виключення з фракції. Фото: Давид Арахамія
Підтвердження виключення з фракції. Фото: Давид Арахамія

Що цьому передувало

Вищий антикорупційний суд визначив умови затримання для депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого обвинувачують у корупції. Суд ухвалив рішення тримати нардепа у СІЗО до 7 жовтня.

Раніше Давид Арахамія ініціював виключення з фракції народного депутата Богдана Торохтія. Під час війни в Україні нардеп встиг змінити три автівки і відпочивав на морському узбережжі Болгарії.

Нагадаємо, у вечірньому ефірі Новини.LIVE гості студії обговорили із ведучим чистку у партії "Слуга народу", а також корупцію у Верховній Раді. Зокрема, сторони обговорили підозру нардепу Олександру Дубінському.

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