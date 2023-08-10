Верховна Рада виключила депутатів Гунька і Торохтія із фракції "Слуга народу"
У Верховній Раді завершилися всі юридичні процедури щодо виключення нардепів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія з фракції "Слуга народу". Таке рішення підтримало більшість депутатів фракції.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Очищення фракції
"Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу. Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде. Закликаю інші фракції "жити по-новому" і очищатися від негідників, яким не місце в політиці", — наголосив політик.
Що цьому передувало
Вищий антикорупційний суд визначив умови затримання для депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого обвинувачують у корупції. Суд ухвалив рішення тримати нардепа у СІЗО до 7 жовтня.
Раніше Давид Арахамія ініціював виключення з фракції народного депутата Богдана Торохтія. Під час війни в Україні нардеп встиг змінити три автівки і відпочивав на морському узбережжі Болгарії.
Нагадаємо, у вечірньому ефірі Новини.LIVE гості студії обговорили із ведучим чистку у партії "Слуга народу", а також корупцію у Верховній Раді. Зокрема, сторони обговорили підозру нардепу Олександру Дубінському.