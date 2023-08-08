"Терпіння не вічне": нардепа Торохтія виключають зі "Слуги народу"

Нардеп Богдан Тарахтій. Фото: google.com

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював виключення з неї народного депутата Богдана Торохтія. Під час війни в Україні нардеп встиг змінити три автівки і відпочивав на морському узбережжі Болгарії.

Про це Давид Арахамія написав у своєму Telegram-каналі.

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Виключення Торохтія

"Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме", — зазначив Арахамія.

За його словами, вдалося дізнатися, що родина Торохтія купувала елітне майно, поки нардеп отримував з бюджету компенсацію за оренду житла.

Арахамія наголосив, що нардеп повинен повернути отримані кошти в бюджет та скласти депутатський мандат.

"Я негайно ініціюю його виключення з фракції", — додав він.

Допис Арахамії. Фото: скриншот

Нагадаємо, дружина представника партії влади Богдана Торохтія Аліна Левченко за час війни придбала нерухомість на болгарському курорті. Крім того, тоді ж вона купила квартиру в Києві.

Також ми писали, що держпідприємство "Антонов" звільнило дружину нардепа Богдана Торохтія, Аліну Левченко. Вона обіймала посаду радниці генерального директора.