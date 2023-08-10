Верховная Рада исключила депутатов Гунько и Торохтия из фракции "Слуга народа"
В Верховной Раде закончились все юридические процедуры по исключению нардепов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции "Слуга народа". Такое решение поддержало большинство депутатов фракции.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Очистка фракции
"Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали определенного времени. Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет. Призываю другие фракции "жить по-новому" и очищаться от негодяев, которым не место в политике", — подчеркнул политик.
Что этому предшествовало
Высший антикоррупционный суд определил условия задержания для депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, обвиняемого в коррупции. Суд принял решение содержать нардепа в СИЗО до 7 октября.
Ранее Давид Арахамия инициировал исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Во время войны в Украине нардеп успел сменить три автомобиля и отдыхал на морском побережье Болгарии.
Напомним, в вечернем эфире Новини.LIVE гости студии обсудили с ведущим чистку в партии "Слуга народа", а также коррупцию в Верховной Раде. В частности, стороны обсудили подозрение нардепа Александра Дубинского.