Верховная Рада исключила депутатов Гунько и Торохтия из фракции "Слуга народа"

Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба ВР

В Верховной Раде закончились все юридические процедуры по исключению нардепов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции "Слуга народа". Такое решение поддержало большинство депутатов фракции.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Очистка фракции

"Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали определенного времени. Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет. Призываю другие фракции "жить по-новому" и очищаться от негодяев, которым не место в политике", — подчеркнул политик.

Подтверждение исключения из фракции. Фото: Давид Арахамия

Подтверждение исключения из фракции. Фото: Давид Арахамия

Что этому предшествовало

Высший антикоррупционный суд определил условия задержания для депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, обвиняемого в коррупции. Суд принял решение содержать нардепа в СИЗО до 7 октября.

Ранее Давид Арахамия инициировал исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Во время войны в Украине нардеп успел сменить три автомобиля и отдыхал на морском побережье Болгарии.

Напомним, в вечернем эфире Новини.LIVE гости студии обсудили с ведущим чистку в партии "Слуга народа", а также коррупцию в Верховной Раде. В частности, стороны обсудили подозрение нардепа Александра Дубинского.