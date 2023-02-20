Візит Байдена: Веніславський спрогнозував чи буде помста від путіна

Веніславський відповів, чи буде путін мстити через візит Байдена
Візит до Києва президента США Джо Байдена може супроводжуватися тим, що росія почне мстити ракетними ударами по території України. Однак ми демонструємо силу на полі бою, а з отриманням допомоги успіхи будуть більші.
Про це Новини.LIVE заявив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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"Ймовірність того, що путін буде реагувати за стандартними шаблонами, як він реагує на будь-які зовнішньополітичні успіхи України, а саме з ракетними обстрілами і застосуванням "Камікадзе", не варто виключати. Тим паче до річниці початку війни і до промови путіна перед держдумою і перед громадянами післязавтра, вони потребують фону про успіхи. А успіхів немає взагалі", — сказав Веніславський.
Також він додав, що нині на півдні країни сили України та росії рівні. І без допомоги, яку очікує Україна у вигляд техніки, ми показуємо, що стримуємо орду, яка була колись проголошена другою армією світу.
"Це вирок для росії, це вирок для путінських військ і характеристика наших ЗСУ. Те, що ми продемонструємо успіхи на полі бою, напевно, сумнівів немає навіть у військового керівництва рф", — додав Веніславський.
Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден з офіційним візитом прибув до Києва. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.
Яким був засекречений перший візит американського лідера до України — читайте в Новини.LIVE.