Візит Байдена: Веніславський спрогнозував чи буде помста від путіна

Веніславський оцінив ризики ракетного обстрілу після візиту Байдена в Київ

Візит до Києва президента США Джо Байдена може супроводжуватися тим, що росія почне мстити ракетними ударами по території України. Однак ми демонструємо силу на полі бою, а з отриманням допомоги успіхи будуть більші.

Про це Новини.LIVE заявив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Ймовірність того, що путін буде реагувати за стандартними шаблонами, як він реагує на будь-які зовнішньополітичні успіхи України, а саме з ракетними обстрілами і застосуванням "Камікадзе", не варто виключати. Тим паче до річниці початку війни і до промови путіна перед держдумою і перед громадянами післязавтра, вони потребують фону про успіхи. А успіхів немає взагалі", — сказав Веніславський.

Також він додав, що нині на півдні країни сили України та росії рівні. І без допомоги, яку очікує Україна у вигляд техніки, ми показуємо, що стримуємо орду, яка була колись проголошена другою армією світу.

"Це вирок для росії, це вирок для путінських військ і характеристика наших ЗСУ. Те, що ми продемонструємо успіхи на полі бою, напевно, сумнівів немає навіть у військового керівництва рф", — додав Веніславський.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден з офіційним візитом прибув до Києва. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Яким був засекречений перший візит американського лідера до України — читайте в Новини.LIVE.