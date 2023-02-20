Президент США Джо Байден прибув до Києва

Під час візиту у столиці лунала повітряна тривога

Президент США Джо Байден з офіційним візитом у Києві. Його разом із Володимиром Зеленським помітили на Михайлівській площі під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Що відомо

Очільника Білого дому Джо Байдена помітили разом із Президентом України Володимиром Зеленським на Михайлівській площі. Примітно, що під час цього було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Потім візит Байдена у своєму Facebook офіційно підтвердив і Президент Володимир Зеленський.

Прокоментував історичний візит Джо Байдена до України й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, це великий знак підтримки України, яка сьогодні боронить свою незалежність.

Окремо він подякував раднику з нацбезпеки Джейку Саллівану, який допоміг в організації зустрічі.

Раніше журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке писав, що у місто, яке москва хотіла захопити за три дні, майже через рік після початку війни приїжджає президент США Джо Байден.

Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin. — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 20, 2023

"Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем росії 360 днів. Який сильний знак диктатору путіну", — написав він у Twitter.

Зранку правоохоронці перекрили центр столиці України. Зокрема, йдеться про бульвар Лесі Українки, проспект Перемоги, а також Шулявський міст.

Також жителі Києва повідомляли про обмежений рух біля посольства США. Зокрема, на місці вже перебувають журналісти Новини.LIVE, які стежать за ситуацією.

Деякі Telegram-канали навіть зафіксували на дорогах столиці кортеж дипломатії США.

Спочатку офіційно стало відомо, що до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю. Крім того, Reuters пише також про візит прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Раніше видання Politico писало, що глава Білого дому Джо Байден планував 20-22 лютого візит до Польщі та були розмови, що він може заїхати і до української столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США закликають Україну перейти до контрнаступу. У Білому домі заспокоюють, що вся зброя прийде вчасно.