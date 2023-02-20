Визит Байдена: Вениславский спрогнозировал будет ли месть от путина

Вениславский оценил риски ракетных обстрелов после визита Байдена в Киев

Визит в Киев президента США Джо Байдена может сопровождаться тем, что россия начнет мстить ракетными ударами по территории Украины. Однако мы демонстрируем силу на поле боя, а с получением помощи успехов будет больше.

Об этом Новини.LIVE заявил член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Вероятность того, что путин будет реагировать по стандартным шаблонам, как он реагирует на любые внешнеполитические успехи Украины, а именно с ракетными обстрелами и применением "Камикадзе", не стоит исключать. Тем более, к годовщине начала войны и к речи путина перед госдумой и перед гражданами послезавтра, они нуждаются в фоне об успехах. А успехов нет вообще" , — сказал Вениславский.

Также он добавил, что сейчас на юге страны силы Украины и россии равны. И без помощи, которую ожидает Украина в виде техники, мы показываем, что сдерживаем орду, когда-то провозглашенную второй армией мира.

"Это приговор для россии, это приговор для путинских войск и характеристика наших ВСУ. То, что мы продемонстрируем успехи на поле боя, наверное, сомнений нет даже у военного руководства россии", — добавил Вениславский.

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден с официальным визитом прибыл в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

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