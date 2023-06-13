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Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо закону України Про нацменшини

13 червня 2023 23:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо закону України Про нацменшини
Президент України Володимир Зеленський і голова Венеційської комісії Клер Базі-Малорі, Київ, травень 2023 року. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Європейська комісія за демократію через право, відома як Венеційська комісія, оприлюднила рекомендації щодо українського закону про національні меншини. 

Про це йдеться на сайті Венеційської комісії. 

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Загалом Комісія вітає ухвалення закону Про нацменшини, але має кілька рекомендацій.

Рекомендації Венеційської комісії

Повний текст зауважень до українського закону від Венеційської комісії містить 23 сторінки.

Так, комісія пропонує Україні відкласти поступову трансформацію шкільної системи мовами меншин і переглянути її з огляду на свій висновок.

Також у Комісії рекомендують:

  • поширити право на організацію заходів мовами меншин для всіх осіб;
  • вилучити обов’язковий переклад українською мовою інформації про публічні заходи на прохання відвідувачів (глядачів);
  • переглянути зобов’язання, що пов’язані з виданням книг і книгарнями з огляду на принципом пропорційності.

Зауважимо, закон "Про національні меншини (спільноти) України" ВР ухвалила у грудні минулого року. Закон, серед іншого, регулює особливості державної політики з реалізації прав і свобод представників національних меншин.

Нагадаємо, Венеційська комісія рекомендує Україні почекати з імплементацією закону про олігархів, поки не закінчиться війна. Хоча імплементація цього закону була однією з умов вступу України до ЄС.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що за рекомендацією комісії до закону про олігархів повернуться вже після перемоги України. 

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