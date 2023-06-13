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Закон про олігархів відкладуть: Гетманцев пояснив, чи вплине це на вступ до ЄС

13 червня 2023 10:07
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Закон про олігархів: Гетманцев оцінив рішення Венеційської комісії
Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Венеційська комісія рекомендує Україні почекати з імплементацією закону про олігархів, поки не закінчиться війна. Хоча імплементація цього закону була однією з умов вступу України до ЄС.

Яка доля закону і чи вплине рішення комісії на європейський курс країни, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів нардеп, голова комітету  з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

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"Імплементація закону про олігархів, відповідно до висновку "венеціанки", — одна з семи умов для початку переговорів вступу до ЄС. Оскільки "венеціанка" попросила відкласти імплементацію — умова виконана. Законопроєкт щодо редакційних правок закону про олігархів з урахуванням більшості коментарів "венеціанки" у нас є", — сказав нардеп. 

За його словами, Венеційська комісія визнає, що така тема для них нова і вони будуть її вивчати. 

"Виходячи з аналізу "венеціанки", закон треба буде коригувати, наприклад, замінити заборону на фінансування олігархом партій на обмеження розміру фінансування", — додав Гетманцев.

Додамо, що під час засідання Венеційської комісії український закон про олігархів не отримав критики, на відміну від аналогічного грузинського закону. Однак порушили питання щодо доцільності імплементації його саме зараз. 

Своєю чергою, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що за рекомендацією комісії до закону про олігархів повернуться вже після перемоги України. А може, і взагалі потреба в законі відпаде. 

Нагадаємо, російські провідні олігархи починають інвестувати у місцеві фірми через санкції проти РФ.

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