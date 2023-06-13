Венецианская комиссия обнародовала вывод о законе Украины О нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Венецианской комиссии Клер Бази-Малори, Киев, май 2023 года. Фото: Офис Президента Украины

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, обнародовала рекомендации по украинскому закону о национальных меньшинствах.

Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.

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В целом Комиссия приветствует принятие закона О нацменьшинствах, но имеет несколько рекомендаций.

Рекомендации Венецианской комиссии

Полный текст замечаний к украинскому закону от Венецианской комиссии содержит 23 страницы.

Так, комиссия предлагает Украине отложить постепенную трансформацию школьной системы на языках меньшинств и пересмотреть ее с учетом своего заключения.

Также в Комиссии рекомендуют:

распространить право на организацию мероприятий на языках меньшинств для всех лиц;

изъять обязательный перевод на украинский язык информации о публичных мероприятиях по просьбе посетителей (зрителей);

пересмотреть обязательства, связанные с изданием книг и книжными магазинами с учетом принципа пропорциональности.

Отметим, Закон "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины" ВР приняла в декабре прошлого года. Закон, в частности, регулирует особенности государственной политики по реализации прав и свобод представителей национальных меньшинств.

Напомним, Венецианская комиссия рекомендует Украине подождать с имплементацией закона об олигархах пока не закончится война. Хотя имплементация этого закона была одним из условий вступления Украины в ЕС.

Министр юстиции Денис Малюска заявил, что по рекомендации комиссии в закон об олигархах вернутся уже после победы Украины.