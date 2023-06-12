Закон про олігархів поставили на паузу, — Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: Facebook Denis Malyuska

Імплементацію закону про олігархів поставили "на паузу" до кінця війни. Таке рішення рекомендувала Венеційська комісія.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

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Ключовою темою засідання Венеційської комісії 12 червня був український закон про олігархів. Критики, на відміну від аналогічного грузинського закону, він не отримав. Однак піднялось питання щодо доцільності імплементації його саме зараз.

Венеційська комісія рекомендувала відкласти імплементацію закону про олігархів з огляду на війну.

"Чому війна важлива? Справа в тому, що війна істотно змінює баланс сил в Україні, істотно зменшує вплив олігархів — і це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. І тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, на правову систему вкрай складно", — пояснив міністр юстиції.

Малюська повідомив що, за рекомендацією комісії, до закону про олігархів повернуться вже після перемоги України. А може й взагалі потреба в законі відпаде.

"А може взагалі тоді олігархів не буде і потреби в законі не буде, і його потрібно буде скасувати", — припустив міністр, додавши:

"Закон про олігархів поки що на паузі, але ця пауза триватиме недовго, і ми повернемося до цього питання разом з Венеційською комісією з тим, щоб подивитися і дістати олігархів, якщо вони ще залишатимуться олігархами, а не стануть звичайними порядними бізнесменами, або може й бізнес передадуть у благодійність."

Зазначимо, що імплементація закону про олігархів є однією з умов для початку перемовин щодо вступу України в Європейський Союз.

Нагадаємо, російські провідні олігархи починають інвестувати у місцеві фірми через санкції проти РФ.