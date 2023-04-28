Венедіктова отримала ще одну дипломатичну посаду

Ірина Венедіктова. Фото: Wikipedia

Сьогодні, 28 квітня, колишню керівницю Офісу генерального прокурора Ірину Венедіктову призначили надзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн. Президент Володимир Зеленський вже підписав указ.

Про це йдеться в указі Президента №242/2023.

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В указі Зеленського наголошується, що за сумісництвом Венедіктова також залишається послом у Швейцарській Конфедерації.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", — йдеться в указі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт. На їхні місця будуть ставити воїнів, які отримали порання.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які запроваджують персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 40 фізичних осіб та 382 юридичних осіб. Рішення було ухвалено на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 22 квітня 2023 року. Санкції стосуються громадян РФ, Швейцарії, Ірану та Малі.

Додамо, Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Даний закон набере чинності через три місяці.