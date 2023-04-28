Венедиктова получила еще одну дипломатическую должность

Ирина Венедиктова. Фото: Wikipedia

Сегодня, 28 апреля, бывшего руководителя Офиса генерального прокурора Ирину Венедиктову назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн. Президент Владимир Зеленский уже подписал указ.

Об этом говорится в указе Президента №242/2023.

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В указе Зеленского отмечается, что по совместительству Венедиктова остается послом в Швейцарской Конфедерации.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", — говорится в указе.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт. На их места будут ставить получивших ранения воинов.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, вводящие персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 40 физических лиц и 382 юридических. Решение было принято на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 22 апреля 2023 года. Санкции касаются граждан РФ, Швейцарии, Ирана и Мали.

Добавим, Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Данный закон вступит в силу через три месяца.