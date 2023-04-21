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Зеленський підписав новий закон, який забороняє географічні назви, повʼязані з РФ

21 квітня 2023 23:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський підписав новий закон, який забороняє географічні назви, повʼязані з РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Даний закон набере чинності через три місяці.

Про це повідомляється на сайті Верховної ради України.

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Після того, як закон набере чинності, у державних та військових органів буде пів року, щоб видалити з публічного доступу російські символи.

Йдеться про пам’ятники й пам’ятні знаки, перейменування вулиць та інших об'єктів. Також необхідно буде перейменувати населені пункти в назвах яких є натяки на Росію її діячів чи пропагандистів.

Крім цього під заборону підпадуть зображення, присвячені російським та радянським діячам, російським містам і завоюванням. До музеїв необхідно буде перенести цінні пам’ятки.

Під стандарти української мови необхідно буде перейменувати назви населених пунктів. Так само будуть перейменовані населені пункти, назви яких не відповідають стандартам української мови.

"Присвоєння географічним об'єктам, юридичним особам та об'єктам права власності назв держави, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також назви держави, а також держави-терориста (держави-агресора), або її визначних, пам'ятних, історичних та культурних місць, населених пунктів, дат, подій забороняється", — йдеться в документі.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7606 про внесення змін до Законів України. А саме "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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