Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які запроваджують персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 40 фізичних осіб та 382 юридичних осіб. Рішення було ухвалено на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 22 квітня 2023 року. Санкції стосуються громадян РФ, Швейцарії, Ірану та Малі.

Про це йдеться в указах №235/20223 та №236/2023.

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Список фізичних осіб включає президента гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль Ахмеда Аг Альбачара, заступника керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао Махрі Сіді Амар Бен Даха, депутата парламенту Мохамеда Улд Маталі та шейха Мохамеда Усмана, а також члена Ради Федерації Сулеймана Керімова.

Санкції запроваджено на різні терміни: проти громадян Малі вони діють до 31 серпня поточного року, а щодо інших осіб термін становить 10 років. Обмеження включають блокування активів, призупинення транзиту та видачі віз, анулювання ліцензій та договорів, заборону на участь у приватизації та придбанні землі в Україні та передачу технологій.

Серед юридичних осіб, на які накладено санкції, — товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Далекосхідна КСМ", публічне акціонерне товариство "Росбанк", Центральна виборча комісія РФ, партії "Нові люди", ЛДПР, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду", "Комуністична партія РФ", девелоперська компанія "ВТБ-Девелопмент", ТОВ "ВТБ-Проект", ТОВ "ВБ-Сервіс", ПАТ "Завод Тула", ТОВ "Мегаком", АТ "Сітібайк"

Нагадаємо, що Швейцарія розширює свій список санкцій щодо Росії, включивши до нього приватну військову групу Вагнера та державне інформаційне агентство РІА. Це відбувається після того, як західні союзники наклали санкції на Росію, щоби ізолювати її від світової економіки.