"Велика сімка" прокоментувала призначення Кривоноса директором НАБУ

Семен Кривонос перебуватиме під постійним наглядом послів країн "Великої сімки"

Посли країн "Групи семи" привітали нового очільника НАБУ із призначенням на посаду, але наголосили на постійному моніторингу його діяльності. НАБУ має бути незалежним від влади.

Про це повідомила пресслужба Групи G7 на своїй Twitter-сторінці.

Привітання і попередження

Посли країн "Великої сімки" привітала призначення Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України.

Разом з тим, у "Групі семи" наголосили, що будуть уважно стежити за роботою НАБУ.

Вимога незалежності

Посли країн-членів G7 відзначили життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє у боротьбі з корупцією в Україні.

Тому, йдеться у заяві, Національне антикорупційне бюро має бути вільним від будь-якого політичного впливу та іншого втручання.

Нагадаємо, що трьох фіналістів у конкурсі на заміщення посади директора Національного антикорупційного бюро України було обрано 4 березня.

Ними стали Сергій Гупяк, Семен Кривонос та Роман Осипчук.

6 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо призначення новим очільником Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Що відомо про нового очільника відомства — можна прочитати у матеріалі Новини.LIVE.

Фото: diam.gov.ua