Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow "Большая семерка" прокомментировала назначение Кривоноса директором НАБУ arrow

"Большая семерка" прокомментировала назначение Кривоноса директором НАБУ

8 марта 2023 11:03
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Семен Кривонос будет находиться под постоянным наблюдением послов стран "Большой семерки"
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Послы стран "Группы семи" поздравили нового главу НАБУ с назначением на должность, но отметили постоянный мониторинг его деятельности. НАБУ должно быть независимым от власти.

Об этом сообщила пресс-служба Группы G7 на своей Twitter-странице.

Читайте также:

Приветствие и предупреждение

Послы стран "Большой семерки" приветствовали назначение Семена Кривоноса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Вместе с тем, в "Группе семи" подчеркнули, что будут внимательно следить за работой НАБУ.

Требование независимости

Послы стран-членов G7 отметили жизненно важную роль, которую НАБУ играет в борьбе с коррупцией в Украине.

Поэтому, говорится в заявлении, Национальное антикоррупционное бюро должно быть свободно от любого политического влияния и другого вмешательства.

Напомним, что три финалиста в конкурсе на замещение должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины были избраны 4 марта.

Ими стали Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук.

6 марта Кабинет Министров Украины принял решение о назначении новым главой Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Что известно о новом главе ведомства — можно прочесть в материале Новини.LIVE.

Фото: diam.gov.ua

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

11:40 "Нам по силам все": Джамала перепела "гимн" женщин Майли Сайрус

Новина з відео

11:31 Россияне пытаются повторно захватить деоккупированные села Луганщины, — Гайдай

Эксклюзив

11:29В Херсонской области нужно разминировать 700 тыс. гектар земли — Хлань

11:25 В кремле прокомментировали информацию СМИ об "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках"

11:20 Некоторые одесситы останутся без тепла на два дня: список адресов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:17 ПриватБанк выиграл по миллиардному делу против экс-владельцев: детали

Эксклюзив

11:13По Херсонской области выпустили 360 снарядов, есть раненые: ситуация в регионе за сутки

Новина з фото

11:04 "Вечно в строю": Вакарчук и Притула прокомментировали гибель Героя Украины "Да Винчи"

10:57 В офисе IBOX Bank проводят обыски: что известно

Новина з фото

10:51 СБУ задержала вражеского информатора в Одессе: какое наказание его ждет

Новина з відео

11:40 "Нам по силам все": Джамала перепела "гимн" женщин Майли Сайрус

Новина з відео

11:31 Россияне пытаются повторно захватить деоккупированные села Луганщины, — Гайдай

Новина з відео

10:30 "Нация не становится на колени": Осадчая, Могилевская, Бадоев и другие звезды о протестах в Грузии

Новина з відео

10:26Россияне используют ракетоносители для гибридной войны, — Гуменюк

Новина з відео

09:04 В Мексике похитили четырех американцев: двое впоследствии были найдены мертвыми

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:20 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:35 Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

Новина з відео

22:29Полиция разгоняет людей с митингов: президент Грузии срочно обратилась к гражданам

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Эксклюзив

19:05Эксперт предположил, по каким целям россия может нанести новый ракетный удар

Эксклюзив

18:05Отдых в Египте: стоит ли ехать, как добраться, сколько стоит

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Актуальное по теме

None 8 Март 11:39

"Нам по силам все": Джамала перепела "гимн" женщин Майли Сайрус

None 8 Март 11:31

Россияне пытаются повторно захватить деоккупированные села Луганщины, — Гайдай

None 8 Март 11:29

В Херсонской области нужно разминировать 700 тыс. гектар земли — Хлань

None 8 Март 11:25

В кремле прокомментировали информацию СМИ об "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB