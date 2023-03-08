"Большая семерка" прокомментировала назначение Кривоноса директором НАБУ
Послы стран "Группы семи" поздравили нового главу НАБУ с назначением на должность, но отметили постоянный мониторинг его деятельности. НАБУ должно быть независимым от власти.
Об этом сообщила пресс-служба Группы G7 на своей Twitter-странице.
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Приветствие и предупреждение
Послы стран "Большой семерки" приветствовали назначение Семена Кривоноса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Вместе с тем, в "Группе семи" подчеркнули, что будут внимательно следить за работой НАБУ.
Требование независимости
Послы стран-членов G7 отметили жизненно важную роль, которую НАБУ играет в борьбе с коррупцией в Украине.
Поэтому, говорится в заявлении, Национальное антикоррупционное бюро должно быть свободно от любого политического влияния и другого вмешательства.
Напомним, что три финалиста в конкурсе на замещение должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины были избраны 4 марта.
Ими стали Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук.
6 марта Кабинет Министров Украины принял решение о назначении новым главой Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
Что известно о новом главе ведомства — можно прочесть в материале Новини.LIVE.
Фото: diam.gov.ua