Велика сімка домовилася посилити контроль за постачанням зброї Росії
У Японії відбувається черговий саміт Великої сімки. Країни G7 домовилися і надати рішуче підтримувати Україну, а також посилювати санкції проти Росії і контролювати постачання до РФ зброї.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті міністерства закордонних справ Японії.
Посилення санкцій
Представники G7 під час саміту у японському місті Каруїдзава домовилися продовжувати і посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію.
Також Група семи наголосила, що Росія має негайно вивести з України усі війська, і заявила про продовження рішучої підтримки України.
Контроль за зброєю для та із Росії
Крім санкцій, країни Великої сімки домовилися посилити контроль за можливим постачанням до Росії зброї з третіх країн.
Також група G7 засудила ідею розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі, назвавши це безвідповідальністю.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що представники G7 мають довести президенту Росії Володимиру Путіну, що він не досягне свої мети в Україні.