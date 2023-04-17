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Велика сімка домовилася посилити контроль за постачанням зброї Росії

17 квітня 2023 11:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Велика сімка домовилася посилити контроль за постачанням зброї Росії
Саміт Великої сімки у Японії. Фото: Facebook-сторінка міністерства закордонних справ Японії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Японії відбувається черговий саміт Великої сімки. Країни G7 домовилися і надати рішуче підтримувати Україну, а також посилювати санкції проти Росії і контролювати постачання до РФ зброї.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті міністерства закордонних справ Японії.

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Посилення санкцій

Представники G7 під час саміту у японському місті Каруїдзава домовилися продовжувати і посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію.

Також Група семи наголосила, що Росія має негайно вивести з України усі війська, і заявила про продовження рішучої підтримки України.

Контроль за зброєю для та із Росії

Крім санкцій, країни Великої сімки домовилися посилити контроль за можливим постачанням до Росії зброї з третіх країн.

Також група G7 засудила ідею розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі, назвавши це безвідповідальністю.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що представники G7 мають довести президенту Росії Володимиру Путіну, що він не досягне свої мети в Україні.

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