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G7 має довести Путіну, що він не досягне свого в Україні: Бербок

17 квітня 2023 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
G7 має довести Путіну, що він не досягне свого в Україні: Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: Фокус
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що представники G7 мають довести президенту Росії Володимиру Путіну, що він не досягне свої мети в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Деталі

"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україна вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу", — заявила Бербок.

Вона запевнила, що під час зустрічі Великої сімки в Японії її представники "підтвердять і посилять свої зобов'язання".

Бербок також нагадала, що Японія взяла головування в G7 від Німеччини та подякувала Токіо за те, що на Японію партнери можуть покластися на 100%.

Міністерка наголосила, що G7 важливо працювати разом над нагальними світовими проблемами, і варто уникати того, щоб єдність "Сімки" не сприймалася іншими як намагання нав’язати свої обмеження або посилити розрив.

"Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції", — додала Бербок.

Нагадаємо, що міністри клімату та енергетики країн G7 зобов’язалися прискорити поступову відмову від викопного 
палива задля досягнення нульового викиду вуглекислого газу не пізніше 2050 року. Водночас під час зустрічі у японському місті Саппоро міністрам так і не вдалося дійти згоди щодо встановлення кінцевого терміну для припинення використання вугільної енергії.

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