Японія очолить зустріч "Великої сімки" й оголосить про формат підтримки України

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі / Фото: Samuel Rajkumar, Reuters

У столиці США пройде зустріч міністрів фінансів "Великої сімки". Під час цієї зустрічі Японія оприлюднить деталі своєї моделі фінансової підтримки України.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Зустріч "Великої сімки"

У середу, 12 квітня, у Вашингтоні відбудеться зустріч міністрів фінансів країн групи G7.

Цю зустріч очолить керівник міністерства фінансів Японії Сунічі Судзукі.

Очікується, що "Велика сімка" на цій зустрічі підтвердить солідарність у наданні фінансової допомоги України та введенні чергових санкцій проти росії.

Підтримка України

Також стало відомо, що саме на цій зустрічі Японія оприлюднить модель фінансової підтримки України.

"Японія активно сприяла вирішенню боргових проблем і підтримці країн, що розвиваються. Ми хочемо пояснити зусилля Японії і сприяти міжнародному співробітництву", — пояснив Сунічі Судзукі.

Нагадаємо, 30 березня уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів.

В рамках цього пакету допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.