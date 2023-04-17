Большая семерка договорилась усилить контроль за поставкой оружия России

Саммит Большой семерки в Японии. Фото: Facebook-страница министерства иностранных дел Японии

В Японии проходит очередной саммит Большой семерки. Страны G7 договорились и предоставить решительное поддержание Украины, а также усиливать санкции против России и контролировать поставки в РФ оружия.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства иностранных дел Японии.

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Ужесточение санкций

Представители G7 на саммите в японском городе Каруидзава договорились продолжать и усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию.

Также Группа семи подчеркнула, что Россия должна немедленно вывести из Украины все войска, и заявила о продолжении решительной поддержки Украины.

Контроль за оружием для России и из России

Кроме санкций, страны Большой семерки договорились усилить контроль за возможной поставкой в Россию оружия из третьих стран.

Также группа G7 осудила идею развертывания российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, назвав это безответственностью.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что представители G7 должны доказать президенту России Владимиру Путину, что он не достигнет своих целей в Украине.