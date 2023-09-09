В Україну вперше від початку війни прибув глава МЗС Японії
У суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє посольство Японії в Україні.
Візит глави МЗС Японії в Україну
Як раніше зазначали у МЗС Японії, Йосімаса Хаясі планує зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час переговорів лідери обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, мета якої є "якнайшвидше покласти край російському вторгненню".
Відомо, що главу МЗС Японії супроводжують японські фірми, які планують взяти участь у відновленні та реконструкції України.
Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув до України. pic.twitter.com/0yv9f5Ka3H— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) September 9, 2023
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.
Додамо, нещодавно Україну відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен.