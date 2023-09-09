В Україну вперше від початку війни прибув глава МЗС Японії

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Фото: google

У суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

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Візит глави МЗС Японії в Україну

Як раніше зазначали у МЗС Японії, Йосімаса Хаясі планує зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час переговорів лідери обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, мета якої є "якнайшвидше покласти край російському вторгненню".

Відомо, що главу МЗС Японії супроводжують японські фірми, які планують взяти участь у відновленні та реконструкції України.

Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув до України. pic.twitter.com/0yv9f5Ka3H — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) September 9, 2023

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Додамо, нещодавно Україну відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен.