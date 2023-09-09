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В Україну вперше від початку війни прибув глава МЗС Японії

9 вересня 2023 10:49
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Козюк Тетяна
редактор
В Україну вперше від початку війни прибув глава МЗС Японії
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення. 

Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

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Візит глави МЗС Японії в Україну

Як раніше зазначали у МЗС Японії, Йосімаса Хаясі планує зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час переговорів лідери обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, мета якої є "якнайшвидше покласти край російському вторгненню". 

Відомо, що главу МЗС Японії супроводжують японські фірми, які планують взяти участь у відновленні та реконструкції України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Додамо, нещодавно Україну відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. 

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