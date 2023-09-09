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В Украину впервые с начала войны прибыл глава МИД Японии

9 сентября 2023 10:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украину впервые с начала войны прибыл глава МИД Японии
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 9 сентября, в Киев прибыл министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси. Известно, что это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает посольство Японии в Украине.

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Визит главы МИД Японии в Украину

Как ранее отмечали в МИД Японии, Йосимас Хаяси планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров лидеры обсудят участие Украины в работе международного сообщества, цель которого "быстрее покончить с российским вторжением".

Известно, что главу МИД Японии сопровождают японские фирмы, которые планируют принять участие в восстановлении и реконструкции Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.

Добавим, недавно Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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