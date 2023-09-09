В Украину впервые с начала войны прибыл глава МИД Японии
В субботу, 9 сентября, в Киев прибыл министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси. Известно, что это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает посольство Японии в Украине.
Визит главы МИД Японии в Украину
Как ранее отмечали в МИД Японии, Йосимас Хаяси планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров лидеры обсудят участие Украины в работе международного сообщества, цель которого "быстрее покончить с российским вторжением".
Известно, что главу МИД Японии сопровождают японские фирмы, которые планируют принять участие в восстановлении и реконструкции Украины.
Министр иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса прибыл в Украину. pic.twitter.com/0yv9f5Ka3H— Посольство Японии в Украине (@JPEmbUA) September 9, 2023
Напомним, ранее стало известно, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.
Добавим, недавно Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.